Не держите там овощи и фрукты: для чего нужны нижние ящики в холодильнике
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Разбираемся, что нужно хранить на нижней полке холодильника
Наверное, в нижнем ящике холодильника вы храните овощи, фрукты, зелень, полагая, что они будут храниться лучше и длиннее. На самом деле, этот отдел предназначен совсем не для этих продуктов, а даже наоборот — они испортятся там гораздо быстрее.
Существует мнение, что "подвал" холодильника – совсем для других продуктов. Для чего – разберемся с Ukr.Media.
Что можно хранить в нижнем отсеке холодильника
Напитки. Это очень удобно: бутылки и банки не нужно класть горизонтально, а в случае чего и целый ящик влезет.
Охлажденное мясо и рыбу, но не больше 2-3 суток. Больше хранения этих продуктов не будет в пользу вашей курочке или рыбе. Вообще рекомендуется держать сырое мясо и рыбу дальше готовой пищи.
Кремы, косметика и домашняя аптечка, тем более – летом. Женщинам известно, что помады при высокой температуре начинают плавиться, а на большинстве настоек и пилюль написано: хранить при температуре не выше 25°С. Поэтому низ холодильника может быть заполнен косметической и фармацевтической продукцией.
Конечно, каждый из нас сам решает, что где хранить. Но обязательно изучите инструкцию по технике или обратите внимание на значки на полках и ящиках, чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше.
Кстати, одну проблему в холодильнике можно решить с помощью сахара. Пару кубиков сахара – и вам не придется переживать.