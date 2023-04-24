Осы и близко не подлетят: как избавиться от надоедливых насекомых

Осы могут быть навязчивыми и мешать спокойному отдыху на свежем воздухе

С каждым днем становится все теплее и вместе с этим хочется все больше времени проводить на свежем воздухе. Но отдых могут испортить летающие вокруг насекомые. К примеру, — осы.

Существует несколько гуманных, но вместе с тем работающих способа, которые помогут отпугнуть ос и продолжить наслаждаться солнечной погодой, не опасаясь быть ужаленным.

Как отогнать ос

Наиболее эффективным методом отпугивания ос является вода. Просто налейте ее в пульверизатор и распылите на насекомых, как только они приблизятся. В такой ситуации осы думают, что идет дождь, и возвращаются в свое гнездо.

Осы любят сахар и сладкие продукты. В то же время они не переносят запахи апельсин и лимонов. Чтобы отпугнуть насекомых, положите несколько долек цитрусовых на стол.

Не любят эти насекомые запахи чайного дерева, мяты, лаванды. Прогнать ос можно с помощью эфирных масел этих растений.

Натуральный кофе тоже отпугнет ос. Особенно если насыпать его в железную кружку и немного подогреть.

Можно попробовать необычный метод. Скомкайте бумажный коричневый пакет так, чтобы он напоминал улей. Подвесьте его. Предположительно, насекомые будут опасаться, что это осиное гнездо, в котором у себя дома другой рой. Ради собственной безопасности они должны улететь.

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