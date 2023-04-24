Одно средство надолго избавит от пыли в доме: простая бабушкина хитрость

Не обязательно покупать дорогостоящую химию, чтобы бороться с пылью дома

Даже у самых чистоплотных хозяев в доме есть пыль. Избавиться от нее полностью просто невозможно. В магазинах продаются средства, которые обещают избавить от пыли надолго. Но эффективность их часто сомнительна, а стоят они достаточно дорого. Вместо этого можно использовать средства, которые есть в каждом доме.

Бабушки в хозяйстве очень часто используют соль. Она помогает бороться с самыми сильными загрязнениями. Оказывается, с помощью соли можно надолго забыть о наличии пыли в доме.

В 7 литрах воды нужно растворить 2-3 столовых ложки соли. Смочите тряпку в это растворе и протрите поверхности. За неделю вам не придется ни разу брать тряпку, чтобы протереть пыль.

Этим же раствором вымойте пол. Он будет просто скрипеть от чистоты.

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