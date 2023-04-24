Поставьте в духовку миску с уксусом и забудьте про неприятный запах на кухне: хитрый трюк

Этот трюк убивает двух зайцев одним выстрелом

Очень часто после постоянного и ежедневного использования в духовке остаются неприятные запахи из-за коварных пятен, которые после могут распространиться и на всю кухню. Чтобы этого избежать, важно правильно чистить технику. К счастью, существуют различные природные средства, чтобы ваша духовка хорошо пахла.

Один из самых популярных способов не только попрощаться с неприятными запахами в духовке , но и размягчить накипь, которая через короткое время отойдет позже — это лайфхак с миской и уксусом, пишет santeplus. Этот трюк отлично справится с сильными и стойкими неприятными запахами.

Как устранить неприятные запахи из духовки

Вам просто нужно наполнить миску водой и добавить в нее 2 стакана обычного уксуса или яблочного уксуса. После поставьте миску в разогретую духовку и дайте постоять несколько минут при температуре 180 градусов.

Когда время истечет, и когда духовка остынет, протрите ее тканью, чтобы удалить оставшиеся капли пара. Если вам нужно почистить духовку, вы можете использовать смесь, оставшуюся внутри чаши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что справиться с неприятным запахом в ванной комнате и туалете также можно без дорогостоящих освежителей. Идеально подойдут четыре натуральных ингредиента, и это не только эфирные масла.