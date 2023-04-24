Мох больше не будет портить плитку во дворе: три способа избавиться от нежелательной зелени

Растение заполняет щели между плитками, но тротуар просто привести в порядок

С наступлением весны домохозяйства проводят генеральные уборки во дворе. Один из обязательных этапов – очистка тротуарной плитки от мха. Нежелательная растительность разрастается в щелях между плитками, но ее легко убрать с помощью подручных средств.

Обратите внимание на три простых способа избавиться от мха во дворе. Лайфхаками поделилось издание Express.

Пищевая сода

Натуральное средство поможет удалить мох с асфальта. Для этого нанесите слой пищевой соды на пораженный участок и оставьте на ночь. Повторяйте манипуляцию в течение нескольких дней. Пищевая сода эффективна, так как повышает кислотность, что "очень не нравится" мху.

Уксус

Еще один натуральный продукт, который облегчит задачу с удалением мха на плитке. Кроме того, уксус предотвращает повторные рост растения. Чтобы сделать чистящий раствор с уксусом своими руками, просто добавьте немного уксуса в бутылку с распылителем, а затем разбавьте равными частями воды. Распылите раствор на все пораженные участки тротуара и оставьте на час. С помощью щетки вы сможете удалить мох с поверхности.

Средства из магазина

Если вы не являетесь сторонниками натуральной альтернативы, то готовые магазинные продукты вам подойдут. Стандартное средство от мха можно приобрести в любом магазине бытовой техники. Обычно оно очень просто в использовании. Тем не менее, слишком часто к химикатам прибегать не стоит, чтобы не повредить почву и растения, близлежащие с мхом.

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