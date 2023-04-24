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Какие вещи нельзя стирать с популярным подручным средством: могут испортиться

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Пищевая сода – хороший заменитель порошку, но не всегда Новость обновлена 24 апреля 2023, 18:33
Пищевая сода – хороший заменитель порошку, но не всегда. Фото Sarah Chai/pexels.com

С деликатными тканями и не только следуют быть особо аккуратными при стирке

Многие используют вместо стирального порошка подручные ингредиенты. Натуральная альтернатива в виде пищевой соды отлично справляется с задачей. Однако в некоторых случаях это средство может навредить одежде.

Есть четыре категории вещей, которые запрещено стирать с пищевой содой. Об этом пишет Express.

Какие вещи нельзя стирать с пищевой содой

  • Деликатные ткани

Речь о шелке, шерсти, кашемире и кружеве. Абразив может повредить тонкие волокна этих тканей, в итоге они загрубеют. Пострадать может и цвет. В этом случае воспользуйтесь мягкими моющими средства, а лучше даже отнесите одежду в профессиональный сервис. Если же ищите подручную альтернативу, то возьмите уксус, а не соду. Жидкость предотвратит выцветание цветов и огрубение ткани.

  • Одежда с украшениями

Блестки, бисер или вышивка могут повредиться после стирки с пищевой содой. Стразы, к примеру, вовсе рискуют отпасть. В идеале такую одежду чистить руками, а не класть в барабан стиральной машины.

  • Темная одежда

Хотя пищевая сода отлично подходит для избавления от стойких пятен, иногда ее действия имеют эффект отбеливателя. Например, черное платье этот натуральный ингредиент может "превратить" в серое.

  • Одежда с определенными пятнами

Пищевая сода — не панацея от всех типов пятен. К примеру, вряд ли справиться со следами на масляной основе, такой как жир или моторное масло. Кровь или вино тоже не поддадутся соде, а наоборот могут сильнее впитаться. В таких случаях воспользуйтесь пятновыводителем, прежде чем помещать изделия в стиральную машину.

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