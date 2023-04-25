Чтобы было весело, радостно и на ногах: чем правильно закусывать алкоголь

С этими правилами после застолья вам точно не будет плохо

Редко какое застолье или посиделки с друзьями обходятся без разнообразного алкоголя. В этом случае любая еда автоматически превращается в закуску.

Каждому виду спиртного подходит определенная закуска. Вместе с Ukr.media разберемся в вопросе, чем лучше закусывать разные виды алкоголя.

Чем закусывать водку

Лучше всего к ней подойдут жирные мясные, мучные, рыбные блюда. Также водки хорошо идут соленые и острые закуски. Свиное сало, ветчина, говядина, телятина, солонина, свиной холодец, рыба, соленые огурцы, винегрет, капуста квашеная, соленые помидоры, маринованные грибы, солянка, картофель – то, что нужно под водку.

Чем закусывать пиво

Обычно пиво мы закусываем чипсами, соленой рыбой и орешками. Но если подходить более обстоятельно, то существует много хороших закусок под пиво – они способны улучшить вкус напитка. Лучшими закусками под пиво являются куриные крылышки, баварские колбаски, разные сыры, морепродукты, картофель фри, острые соусы, чесночный хлеб, творожный салат, кольца лука.

Чем закусывать вино

Вино следует закусывать мясными блюдами, фруктами, сыром и несладкими десертами. Но существуют некоторые отличия между красным, белым и игристым вином.

Белое вино закусывают морепродуктами, белым мясом, копченой говядиной, сырами. Хороший вариант – мексиканские или китайские блюда.

Красные вина закусывают шашлыком, дичью, красным мясом, лазаньей, котлетами, а вот игристое вино – фруктами, шоколадом, орехами.

Чем закусывать коньяк и виски

Эти алкогольные напитки лучше не закусывать. Если нужно — немного нежирного мяса, сыра, грибов, морепродуктов и фруктов.

С алкоголем можно приготовить отличные коктейли. Они подойдут как для обычных посиделок с друзьями, так и для любого праздничного стола.