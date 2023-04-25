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Разбитая пудра и тени: как легко и просто восстановить косметику

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Дать косметике вторую жизнь очень легко
Дать косметике вторую жизнь очень легко. Фото freepik.com

Следуйте этим советам, чтобы восстановить любимую косметику

Косметические средства на основе пудры, такие как тени для век, бронзер, или румяна, могут треснуть в косметичке, либо упасть и разбиться. Может показаться, что единственное решение — выбросить косметику и купить новую. Но на самом деле раскрошившиеся тени и пудру довольно легко восстановить.

Пересыпьте разбитую пудру или тени в отдельную емкость и хорошенько растолките. Это можно сделать при помощи ножа.

Добавьте немного спирта. Всего несколько капель в зависимости от количества разбитого продукта.

Смешайте порошок и спирт вместе.

Выложите массу обратно в емкость и распределите ее плоским предметом, чтобы не осталось комочков.

Положите сверху бумажное полотенце и плотно прижмите. Снимите бумажное полотенце и дайте порошку высохнуть, прежде чем использовать его снова.

Если вы не хотите использовать спирт, заменить его можно фильтрованной или мицеллярной водой.

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