Разбитая пудра и тени: как легко и просто восстановить косметику

Следуйте этим советам, чтобы восстановить любимую косметику

Косметические средства на основе пудры, такие как тени для век, бронзер, или румяна, могут треснуть в косметичке, либо упасть и разбиться. Может показаться, что единственное решение — выбросить косметику и купить новую. Но на самом деле раскрошившиеся тени и пудру довольно легко восстановить.

Пересыпьте разбитую пудру или тени в отдельную емкость и хорошенько растолките. Это можно сделать при помощи ножа.

Добавьте немного спирта. Всего несколько капель в зависимости от количества разбитого продукта.

Смешайте порошок и спирт вместе.

Выложите массу обратно в емкость и распределите ее плоским предметом, чтобы не осталось комочков.

Положите сверху бумажное полотенце и плотно прижмите. Снимите бумажное полотенце и дайте порошку высохнуть, прежде чем использовать его снова.

Если вы не хотите использовать спирт, заменить его можно фильтрованной или мицеллярной водой.

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