Разбитая пудра и тени: как легко и просто восстановить косметику
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Следуйте этим советам, чтобы восстановить любимую косметику
Косметические средства на основе пудры, такие как тени для век, бронзер, или румяна, могут треснуть в косметичке, либо упасть и разбиться. Может показаться, что единственное решение — выбросить косметику и купить новую. Но на самом деле раскрошившиеся тени и пудру довольно легко восстановить.
Пересыпьте разбитую пудру или тени в отдельную емкость и хорошенько растолките. Это можно сделать при помощи ножа.
Добавьте немного спирта. Всего несколько капель в зависимости от количества разбитого продукта.
Смешайте порошок и спирт вместе.
Выложите массу обратно в емкость и распределите ее плоским предметом, чтобы не осталось комочков.
Положите сверху бумажное полотенце и плотно прижмите. Снимите бумажное полотенце и дайте порошку высохнуть, прежде чем использовать его снова.
Если вы не хотите использовать спирт, заменить его можно фильтрованной или мицеллярной водой.
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