Четыре компонента добела вычистят унитаз: долго тереть не придется

Паста из подручных средств значительно упростит уборку в санузле

Несмотря на все старания держать унитаз в чистоте, на его поверхности из-за жесткой воды все равно появляется желтоватый налет. Убрать его ершиком не выходит. Для удаления рыжих потеков приходится использовать агрессивную химию.

Но есть и альтернативные чистящие средства от известкового налета, которые легко можно сделать в домашних условиях. Одно из таких в своем составе имеет всего четыре компонента, готовится очень легко, а результат его применения просто поражает. Сантехника становится белоснежной.

Смешайте в одной емкости горчичный порошок, лимонную кислоту и картофельный крахмал. Всех ингредиентов нужно по 1 столовой ложке. Эти компоненты растворят известковый налет и ржавчину и выступят в качестве абразивного средства.

Добавьте к смеси перекись водорода. У вас должна получиться густая кашица.

При помощи губки нанесите пасту на поверхность унитаза и снимите незначительные загрязнения.

Обмокните плотные бумажные полотенца в смесь и приложите к стойким загрязнениям, которые не отошли при нанесении пасты. Оставьте их на поверхности на полчаса. За это время вся грязь должна раствориться.

По истечении времени снимите полотенца. При необходимости можно потереть поверхность этими же листочками. Но, как правило, этого не требуется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха из-под унитаза с помощью пены для бритья.