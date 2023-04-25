Зачем класть фольгу в барабан стиральной машинки: дельный трюк хитрых хозяек

Вещи больше не придется гладить

Алюминиевая фольга — один из самых полезных предметов в доме. Для чего ее только не используют: в процессе запекания блюда в духовке, для очищения тяжелых пятен на кастрюлях и во многих других случаях, о которых мы писали ранее.

Также алюминиевая фольга отлично помогает опытным хозяйкам с глажкой вещей. Это отличный лайфхак для тех, кто ценит свое время. Предлагаем повторить этот интересный и полезный трюк с фольгой. Вещи, постиранные с ней, будут как будто выглажены утюгом. Об этом пишет cpykami.

Как использовать фольгу в машинке

Берем обыкновенную фольгу, при этом помещаем грязные вещи в стиральную машинку. Скатываем из фольги 2-3 шарика. Отправляем их к вещам в машинку. Затем включаем любую программу, добавляем привычное моющее средство. Можно обойтись и без кондиционера для белья.

Мы каждый день делимся лайфхаками, которые облегчают быт наших дорогих читателей. Ранее "Телеграф" писал, в чем замочить вещи, пускающие краску, перед стиркой. Также мы рассказывали, почему не рекомендуется стирать вещи в экспресс-режиме.