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Почему не нельзя выливать рассол из огурцов: лайфхаки, которые точно вам пригодятся

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Огуречный маринад вам много где пригодится!
Огуречный маринад вам много где пригодится!. Фото jisty.com.ua

Эти хитрости вам точно пригодятся!

Хрустящие консервированные огурчики — невероятно вкусные. Они сами по себе могут стать отличной закуской или ингредиентом салата. Во многих домах огурцы съедаются очень быстро, а рассол — выливается.

Однако это самая большая ошибка, которую хозяйки допускают после поедания огурцов. "Главред" утверждает, что это универсальное средство: с его помощью можно помочь организму, помыть посуду и даже добавить выпечку. Расскажем, где его можно применить.

Как можно использовать огуречный рассол

Рассол не только облегчит похмелье, но и станет лекарством от изжоги. Вам понадобиться всего пара ложечек рассола. Дело в том, что изжога чаще всего появляется из-за низкой кислотности, а вот рассол поможет повысить её уровень.

Из огуречного рассола можно приготовить вкуснейший маринад, он сделает мясо нежным и сочным. Мясо нужно залить рассолом и добавить необходимые специи и травы. Чем дольше ваше мясо будет в маринаде, тем будет лучше.

Также рассол можно добавить в тертую морковь или нарезанный лук — в этом случае овощи очень быстро получат приятный пикантный вкус. Их можно подержать в холодильнике всего час — тогда овощи станут более мягкими и их смело можно будет добавлять в другие блюда.

Огуречный рассол или маринад на основе уксуса станет отличным средством для мытья посуды. Сочетание соли и кислоты позволит удалить пятна даже с медной посуды.

Рассол также хорошо может справиться даже со старыми загрязнениями. Маринад также поможет вам очистить решетку для гриля или противень, к которому прилипли кусочки еды. Для этого рассол нужно налить на грязную поверхность и оставить на 30 минут, а потом просто потереть щеткой.

С помощью огуречного рассола можно приготовить вкуснейшее печенье. Вам понадобиться всего 1 стакан рассола, 1 стакан сахара, 3 стакана муки, 100 мл подсолнечного масла и 1 чайная ложка соли.

Все это необходимо смешать, замесить тесто и поставить его в теплом месте на 20 минут. После этого тесто нужно раскатать, вырезать формой печенье и запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

Рассол от маслин и оливок тоже может "помочь" по хозяйству. Попробуйте — и вы не пожалеете!

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#Огурцы #Маринованые огурцы #Лайфхак