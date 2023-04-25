Тараканы покинут ваш дом навсегда: рецепт эффективного натурального средства от насекомых

Средство имеет сильный запах, который тараканы терпеть не могут и поэтому убегают.

Тараканы — вредители, которые могут ползать по вашей еде и откладывать там свои яйца. Устали постоянно находить этих вредителей на своей кухне? Как насчет того, чтобы сделать самодельный репеллент, который прогонит их с вашего дома?

Чтобы приготовить натуральное средство от насекомых, вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые наверняка есть у вас дома, пишет santeplus. А также вам нужна будет бутылка с распылителем, чтобы распылять раствор.

Как избавиться от тараканов в доме: рецепт натурального репеллента

Вам понадобятся такие ингредиенты:

Немного воды

½ столовой ложки сахара

1 столовая ложка пищевой соды

7 лавровых листьев

Возьмите лавровый лист и нарежьте его на мелкие кусочки. Затем поставьте воду нагреваться. После добавьте в воду пищевую соду и сахар и перемешайте, пока все не растворится. Положите лавровый лист в бутылку с распылителем, залейте водой с содой и сахаром, закройте и оставьте для брожения на 12 часов.

После приготовления раствора применяйте его там, где обитают или могут обитать тараканы. Распыляйте средство в местах, где вы видели насекомых, не допуская при этом его прямого контакта с едой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от личинок и жучков в крупах. Не стоит упускать важный момент.