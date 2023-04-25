С чем замочить носки перед стиркой, чтоб они снова стали белыми: простой лайфхак

Уже после первой стирки носки побелеют

Белые носки всегда выглядят опрятно и стильно, однако со временем вещь становится серой и покрывается пятнами, которые не отстирываются. Чтобы вернуть носкам белый цвет, просто замочите их с определенным подручным средством перед тем, как класть в барабан.

Незаменимый помощник в стирке белых носков, как оказалось, обычная пищевая сода. Действенным лайфхаком делится Mirror.

Как отстирать белые носки

Пищевая сода часто используется в уборке и служит заменой агрессивной бытовой химии. К тому же, это средство обойдется в копейки, а, скорее всего, уже находиться на вашей кухне.

Лайфхак с пищевой содой очень прост. Все, что вам нужно сделать, это замочить на несколько часов носки в емкости с теплой водой, смешанной с пищевой содой. После этого постирайте носки как обычно в стиральной машине также с небольшим количеством пищевой соды.

Благодаря натуральному продукту посеревшие носки снова белеют. Пищевая сода может удалить стойкие пятна и вернуть белый цвет изделию всего лишь за одну стирку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не всю одежду можно стирать с пищевой содой. Некоторые виды ткани могут пострадать от абразива или потерять цвет.