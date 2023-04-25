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Кроссовки снова будут белыми: пять действенных и недорогих способов, чтобы почистить белую обувь

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Вернуть белизну кроссовкам очень просто Новость обновлена 25 апреля 2023, 17:09
Вернуть белизну кроссовкам очень просто. Фото pexels.com

Благодаря проверенным лайфхакам ваша обувь действительно будет белой, а не серой и желтой

У каждого есть в гардеробе пара белых кроссовок или кедов. С наступлением весны вы можете обнаружить, что ваша обувь уже не такая белоснежная, какой была после покупки. Однако есть простые способы, чтобы это исправить.

Почистить белую обувь в домашних условиях помогут подручные средства, что удобно и дешево. Есть несколько действенных лайфхаков, пишет howstuffworks.com.

Как почистить белые кроссовки и другую обувь

Способ с моющим для посуды

Этот лайфхак поможет очистить белые кожаные туфли, балетки, лоферы. Что вам понадобится:

  • зубная щетка,
  • мягкая ткань,
  • губка-ластик,
  • бумажные полотенца,
  • жидкое средство для мытья посуды,
  • 1 стакан теплой воды.

Что нужно делать? Снимите шнурки, вычистите зубной щеткой рыхлую грязь, смойте с щетки. В чашке с теплой водой смешайте две-три капли моющего для посуды, окуните туда щетку, потрите обувь.

Не забудьте очистить подошву. С помощью губки-ластика отполируйте любые неприглядные следы. Смочите в воде чистую ткань и протрите подошву. Наконец, скомкайте несколько бумажных полотенец и набейте ими обувь: так впитается влага и форма сохранится в первоначальном виде.

Способ с мицеллярной водой

Нанесите средство для снятия макияжа на чистую белую ткань и потрите обувь. Отменно работает не только с кожаной, а и с резиновой или замшевой обувью.

Кроссовки в стиральной машине
Не все кроссовки можно стирать в стиральной машине

Способ с пищевой содой

Подручные средства помогут очистить кроссовки, мокасины и кеды белого цвета. Что для этого нужно:

  • пищевая сода,
  • стиральный порошок,
  • емкость,
  • старая зубная щетка или другая щетка для чистки.

Высыпьте в емкость 1 стакан пищевой соды, одну каплю стирального порошка и 3-4 литра воды. Обувь и шнурки (выньте их предварительно) замочите в этом растворе примерно на один час. После этого почистите обувь щеткой, в том числе внутреннюю часть, чтобы брать неприятный запах. Тщательно промойте их чистой водой. Сушите на воздухе, снова зашнуровывайте, когда все будет сухим.

Способ с зубной пастой

Зубная паста, пожалуй, самый популярный способ чистки белой обуви. Однако есть важный нюанс: паста должна быть белой, цветные варианты могут оставить на ваших кроссовках пятна.

Как очистить белую обувь зубной пастой:

  1. Выдавите немного пасты на зубную щетку.
  2. Потрите обувь, нанося пасту дополнительно на наиболее грязные места.
  3. Оставьте обувь на 20 минут, чтобы паста высохла.
  4. Сотрите пасту влажной чистой тканью.

Способ с отбеливателем

Для "тяжелых случаев" подойдет использование отбеливателя. Работайте с ним аккуратно, ведь это химическое средство. Кроме того, слишком большое количество продукта может привести к обратному эффекту: ваша обувь пожелтеет. Важно соблюдать пропорции.

Как чистить обувь отбеливателем:

  1. Смешайте пять частей теплой воды с одной частью отбеливателя.
  2. Удалите грязь и пятна с помощью зубной щетки или губки, смоченной отбеливающей смесью.
  3. Окуните полотенце из микрофибры в раствор и отожмите. Промокните обувь полотенцем.
  4. Протрите тканью, смоченной в теплой воде.
  5. Дайте высохнуть в помещении с хорошей вентиляцией.

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#Обувь #Кроссовки #Лайфхак