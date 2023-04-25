Кроссовки снова будут белыми: пять действенных и недорогих способов, чтобы почистить белую обувь
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Благодаря проверенным лайфхакам ваша обувь действительно будет белой, а не серой и желтой
У каждого есть в гардеробе пара белых кроссовок или кедов. С наступлением весны вы можете обнаружить, что ваша обувь уже не такая белоснежная, какой была после покупки. Однако есть простые способы, чтобы это исправить.
Почистить белую обувь в домашних условиях помогут подручные средства, что удобно и дешево. Есть несколько действенных лайфхаков, пишет howstuffworks.com.
Как почистить белые кроссовки и другую обувь
Способ с моющим для посуды
Этот лайфхак поможет очистить белые кожаные туфли, балетки, лоферы. Что вам понадобится:
- зубная щетка,
- мягкая ткань,
- губка-ластик,
- бумажные полотенца,
- жидкое средство для мытья посуды,
- 1 стакан теплой воды.
Что нужно делать? Снимите шнурки, вычистите зубной щеткой рыхлую грязь, смойте с щетки. В чашке с теплой водой смешайте две-три капли моющего для посуды, окуните туда щетку, потрите обувь.
Не забудьте очистить подошву. С помощью губки-ластика отполируйте любые неприглядные следы. Смочите в воде чистую ткань и протрите подошву. Наконец, скомкайте несколько бумажных полотенец и набейте ими обувь: так впитается влага и форма сохранится в первоначальном виде.
Способ с мицеллярной водой
Нанесите средство для снятия макияжа на чистую белую ткань и потрите обувь. Отменно работает не только с кожаной, а и с резиновой или замшевой обувью.
Способ с пищевой содой
Подручные средства помогут очистить кроссовки, мокасины и кеды белого цвета. Что для этого нужно:
- пищевая сода,
- стиральный порошок,
- емкость,
- старая зубная щетка или другая щетка для чистки.
Высыпьте в емкость 1 стакан пищевой соды, одну каплю стирального порошка и 3-4 литра воды. Обувь и шнурки (выньте их предварительно) замочите в этом растворе примерно на один час. После этого почистите обувь щеткой, в том числе внутреннюю часть, чтобы брать неприятный запах. Тщательно промойте их чистой водой. Сушите на воздухе, снова зашнуровывайте, когда все будет сухим.
Способ с зубной пастой
Зубная паста, пожалуй, самый популярный способ чистки белой обуви. Однако есть важный нюанс: паста должна быть белой, цветные варианты могут оставить на ваших кроссовках пятна.
Как очистить белую обувь зубной пастой:
- Выдавите немного пасты на зубную щетку.
- Потрите обувь, нанося пасту дополнительно на наиболее грязные места.
- Оставьте обувь на 20 минут, чтобы паста высохла.
- Сотрите пасту влажной чистой тканью.
Способ с отбеливателем
Для "тяжелых случаев" подойдет использование отбеливателя. Работайте с ним аккуратно, ведь это химическое средство. Кроме того, слишком большое количество продукта может привести к обратному эффекту: ваша обувь пожелтеет. Важно соблюдать пропорции.
Как чистить обувь отбеливателем:
- Смешайте пять частей теплой воды с одной частью отбеливателя.
- Удалите грязь и пятна с помощью зубной щетки или губки, смоченной отбеливающей смесью.
- Окуните полотенце из микрофибры в раствор и отожмите. Промокните обувь полотенцем.
- Протрите тканью, смоченной в теплой воде.
- Дайте высохнуть в помещении с хорошей вентиляцией.
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