Кроссовки снова будут белыми: пять действенных и недорогих способов, чтобы почистить белую обувь

Благодаря проверенным лайфхакам ваша обувь действительно будет белой, а не серой и желтой

У каждого есть в гардеробе пара белых кроссовок или кедов. С наступлением весны вы можете обнаружить, что ваша обувь уже не такая белоснежная, какой была после покупки. Однако есть простые способы, чтобы это исправить.

Почистить белую обувь в домашних условиях помогут подручные средства, что удобно и дешево. Есть несколько действенных лайфхаков, пишет howstuffworks.com.

Как почистить белые кроссовки и другую обувь

Способ с моющим для посуды

Этот лайфхак поможет очистить белые кожаные туфли, балетки, лоферы. Что вам понадобится:

зубная щетка,

мягкая ткань,

губка-ластик,

бумажные полотенца,

жидкое средство для мытья посуды,

1 стакан теплой воды.

Что нужно делать? Снимите шнурки, вычистите зубной щеткой рыхлую грязь, смойте с щетки. В чашке с теплой водой смешайте две-три капли моющего для посуды, окуните туда щетку, потрите обувь.

Не забудьте очистить подошву. С помощью губки-ластика отполируйте любые неприглядные следы. Смочите в воде чистую ткань и протрите подошву. Наконец, скомкайте несколько бумажных полотенец и набейте ими обувь: так впитается влага и форма сохранится в первоначальном виде.

Способ с мицеллярной водой

Нанесите средство для снятия макияжа на чистую белую ткань и потрите обувь. Отменно работает не только с кожаной, а и с резиновой или замшевой обувью.

Не все кроссовки можно стирать в стиральной машине

Способ с пищевой содой

Подручные средства помогут очистить кроссовки, мокасины и кеды белого цвета. Что для этого нужно:

пищевая сода,

стиральный порошок,

емкость,

старая зубная щетка или другая щетка для чистки.

Высыпьте в емкость 1 стакан пищевой соды, одну каплю стирального порошка и 3-4 литра воды. Обувь и шнурки (выньте их предварительно) замочите в этом растворе примерно на один час. После этого почистите обувь щеткой, в том числе внутреннюю часть, чтобы брать неприятный запах. Тщательно промойте их чистой водой. Сушите на воздухе, снова зашнуровывайте, когда все будет сухим.

Способ с зубной пастой

Зубная паста, пожалуй, самый популярный способ чистки белой обуви. Однако есть важный нюанс: паста должна быть белой, цветные варианты могут оставить на ваших кроссовках пятна.

Как очистить белую обувь зубной пастой:

Выдавите немного пасты на зубную щетку. Потрите обувь, нанося пасту дополнительно на наиболее грязные места. Оставьте обувь на 20 минут, чтобы паста высохла. Сотрите пасту влажной чистой тканью.

Способ с отбеливателем

Для "тяжелых случаев" подойдет использование отбеливателя. Работайте с ним аккуратно, ведь это химическое средство. Кроме того, слишком большое количество продукта может привести к обратному эффекту: ваша обувь пожелтеет. Важно соблюдать пропорции.

Как чистить обувь отбеливателем:

Смешайте пять частей теплой воды с одной частью отбеливателя. Удалите грязь и пятна с помощью зубной щетки или губки, смоченной отбеливающей смесью. Окуните полотенце из микрофибры в раствор и отожмите. Промокните обувь полотенцем. Протрите тканью, смоченной в теплой воде. Дайте высохнуть в помещении с хорошей вентиляцией.

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