Сколько недель должна "жить" кухонная губка: все, что важно знать об этом сборище бактерий

Срок годности кухонной губки меньше, чем вы подозревали

Губка – незаменимая вещь на кухне, обладающая определенными функциями в зависимости от цвета. Если вы думали, что когда тряпка моет посуду, то заодно очищается и сама, это совсем не так. На самом деле в губке скапливается большое количество микробов.

Когда нужно менять губку для мытья посуды? Ответ – через неделю, максимум – две, передает howstuffworks.com.

Так, в губках могут находиться остатки пищи, что в сочетании с теплой водой способствует процветанию бактерий. По разным оценкам, на 1 квадратном сантиметре кухонной губки может "проживать" до 45 миллионов бактерий, в том числе это могут быть микробы группы кишечной палочки.

Учитывая благотворную для бактерий среду кухонной губки, стоит часто ее заменять. Рекомендуется выбрасывать губку для мытья посуды спустя одну-две недели после использования. Как понять, что тряпке пора в урну? Если на ней остаются остатки пищи и жидкости, можете отправлять губку в мусорное ведро.

Для самых экономных подойдут лайфхаки по продлению срока годности кухонной губки. Вот несколько простых шагов:

Разогрейте влажную губку в микроволновой печи в течение двух минут.

Очистите губку в посудомоечной машине: оставьте на верхней полке и включите режим сушки.

Замочите губку в растворе из 1/2 чайной ложки отбеливателя и 1 литра воды.

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