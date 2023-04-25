Поможет клей: нестандартный лайфхак, как избавиться от жира и нагара на посуде

Метод позволит избавиться даже от самых стойких загрязнений

Одной из наиболее раздражающих вещей на кухне является грязная посуда, которая при загрязнении жиром отмывается с большим трудом. Впрочем, на помощь может прийти совсем уж неожиданное средство.

Как говорится в материале Мета, речь идет о силикатном клее, также известном, как жидкое стекло. Стоит отметить, что для следующего лайфхака необходим именно этот тип клея, а другие для этих целей не подойдут.

Чтобы отмыть посуду, необходимо взять большую металлическую тару и залить в нее литров 8 воды. Также понадобится баночка силикатного клея, кальцинированная сода и брусок хозяйственного мыла.

Воду стоит довести до кипения, а мыло натереть на терке. Затем все ингредиенты необходимо бросить в воду вместе с грязной посудой.

Проварите посуду на медленном огне в течение 15-30 минут, а затем посмотрите на результаты. Если посуда все еще остается грязной, то стоит оставить ее в смеси еще минут 10.

Отмечается, что данный метод позволяет не только избавиться от жира, но и от нагара.

Никакой магии в этом методе нет, дело в том, что силикатный клей при растворении в воде демонстрирует щелочные свойства, а хозяйственное мыло имеет щелочь в своем составе. А как известно именно щелочи лучше всего справляются с растворением жира.

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