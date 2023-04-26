Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: хитрость от опытных хозяек

Этот способ сэкономит вам уйму времени

Хозяйственное мыло – это замечательное недорогое средство, с помощью которого можно решить множество бытовых проблем. Многие хозяйки используют хозяйственное мыло для чистки ковров, пола, мебели, стирки вещей.

Однако мало кто знает, что хозяйственное мыло прекрасно справляется с грязью и нагаром на посуде. Поэтому оно может пригодиться, если вы решили почистить сковороду. Вместе с "Главредом" рассказываем, как без лишних усилий очистить сковороду хозяйственным мылом.

Как почистить сковороду от грязи и нагара изнутри

Берем брусок хозяйственного мыла, отрезаем небольшой кусочек и натираем на мелкой терке.

Полученную мыльную стружку равномерно насыпаем на сковороду и добавляем немного воды. Вода должна едва покрывать хозяйственное мыло. Включаем плиту и ждем 5-7 минут, пока моющее средство полностью растворится и превратится в однородную массу. Оставляем остывать.

Через некоторое время берем губку и начинаем оттирать грязь. Таким образом нагар будет легче убрать.

Как почистить сковороду снаружи

Натираем немного мыла и помещаем его в небольшую емкость. Затем к нему добавляем немного теплой воды и хорошенько перемешиваем — должна получиться густая кашица.

Далее берем несколько столовых ложек соды и погашаем их уксусом. Эту смесь также добавляем к хозяйственному мылу и тщательно перемешиваем.

Приступаем к очистке сковородки. Переворачиваем ее и наносим полученную смесь на грязную поверхность. Оставляем сковороду в таком виде на 15-20 минут. После берем губку или щетку и начинаем отчищать грязь. При необходимости повторите процедуру.

Очистить кастрюлю можно также недорогим средством из подручных ингредиентов. С помощью одной хитрости ваша посуда будет выглядеть как новая.