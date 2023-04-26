Простой трюк сохранит сантехнику чистой на несколько недель: что нужно сделать

Поддерживать чистоту сантехники можно неделями с помощью простых средств

Известковый налет особо хорошо заметен на кранах и раковинах из нержавеющей стали. Он появляется там, где постоянно стекает вода. А так как сантехникой приходится пользоваться ежедневно, то и полностью предотвратить возникновение налета невозможно. Но замедлить этот процесс вполне реально.

После однократного применения трех ингредиентов, которые можно купить в любом магазине, налет еще несколько недель не появится на вашей сантехнике.

Как надолго избавиться от известкового налета

Понадобится:

пищевая сода

уксус

детское масло

Сначала смочите ткань и насыпьте на нее немного пищевой соды. Протрите раковину от грязи.

Затем протрите уксусом, чтобы избавиться от любых пятен известкового налета.

А теперь хитрость, которая избавит вас от утомительной уборки в будущем: просто аккуратно протрите раковину слоем детского масла.

Жир в детском масле практически герметизирует поверхность, поэтому известковый налет и грязь осаждаются медленнее. Сантехника будет блестеть, как новая.

Этот прием также применим к смесителям для душа и умывальнику в ванной комнате. А если у вас нет под рукой детского масла, вы также можете использовать минимальное количество ополаскивателя для стиральных машин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью какого средства можно надолго избавиться от пыли дома.