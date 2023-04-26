Как сделать мухоловку своими руками: насекомые больше не будут вас доставать
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Простой и дешевый способ избавиться от плодовых мушек и других мелких насекомых
Никто не рад появлению насекомых в кухне. Особенно, если это надоедливые плодовые мушки. Если вы стали замечать этих насекомых у себя дома, пора вооружиться мухоловками.
Использование химических средств против вредителей далеко не всегда оправдано. Тем более, есть случаи, когда можно обойтись с помощью сделанных своими руками средств.
Как избавиться от плодовых мушек
Вам понадобиться:
- Бумажный пакет
- Ножницы
- Дырокол с одним отверстием
- Шпагат или веревка
- 1/4 стакана сахара
- 1/4 стакана меда
- 2 столовые ложки воды
Разрежьте бумажный пакет на несколько полос шириной около 5-8 см.
Используйте дырокол, чтобы сделать отверстие на одном конце каждой полосы, затем проденьте кусок шпагата или веревки через отверстие и свяжите концы вместе.
Сахар, мед и воду добавьте в небольшую кастрюлю и перемешайте. Готовьте смесь на медленном огне на плите, пока сахар не растворится.
Вылейте смесь в неглубокую миску, затем протяните каждую бумажную полоску через липкую смесь, пока они не будут хорошо покрыты с обеих сторон.
Повесьте свои самодельные бумажные полоски от мух где-нибудь, чтобы они высохли, и положите под них полотенце, чтобы собрать липкие капли.
Как только с полосок перестанет капать жидкость, можно развесить их в местах обитания плодовых мушек — рядом с продуктами, комнатными растениями и т.д.
Заменяйте самодельные полоски от мух свежими по мере необходимости, пока плодовые мушки не исчезнут.
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