Как сделать мухоловку своими руками: насекомые больше не будут вас доставать

Простой и дешевый способ избавиться от плодовых мушек и других мелких насекомых

Никто не рад появлению насекомых в кухне. Особенно, если это надоедливые плодовые мушки. Если вы стали замечать этих насекомых у себя дома, пора вооружиться мухоловками.

Использование химических средств против вредителей далеко не всегда оправдано. Тем более, есть случаи, когда можно обойтись с помощью сделанных своими руками средств.

Как избавиться от плодовых мушек

Вам понадобиться:

Бумажный пакет

Ножницы

Дырокол с одним отверстием

Шпагат или веревка

1/4 стакана сахара

1/4 стакана меда

2 столовые ложки воды

Разрежьте бумажный пакет на несколько полос шириной около 5-8 см.

Используйте дырокол, чтобы сделать отверстие на одном конце каждой полосы, затем проденьте кусок шпагата или веревки через отверстие и свяжите концы вместе.

Сахар, мед и воду добавьте в небольшую кастрюлю и перемешайте. Готовьте смесь на медленном огне на плите, пока сахар не растворится.

Вылейте смесь в неглубокую миску, затем протяните каждую бумажную полоску через липкую смесь, пока они не будут хорошо покрыты с обеих сторон.

Повесьте свои самодельные бумажные полоски от мух где-нибудь, чтобы они высохли, и положите под них полотенце, чтобы собрать липкие капли.

Как только с полосок перестанет капать жидкость, можно развесить их в местах обитания плодовых мушек — рядом с продуктами, комнатными растениями и т.д.

Заменяйте самодельные полоски от мух свежими по мере необходимости, пока плодовые мушки не исчезнут.

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