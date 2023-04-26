Как прочистить забитую раковину подручными средствами, которые есть на кухне: эффективный трюк

Метод эффективный и избавит вас от ненужных трат на химикаты или сантехника

Чтобы прочистить раковину, всегда разумнее выбрать самодельное чистящее средство, которое является более экологичным и экономичным подходом. Другие растворы на основе химикатов остаются потенциально токсичными и не всегда рекомендуются, хотя и остаются эффективными.

Как отмечает портал santeplus, смеси кипящей воды, бикарбоната натрия (соды) и уксуса в таком случае может быть более чем достаточно. Вот как их использовать для этой цели.

Как прочистить раковину от засора без химии

Во-первых, если у вас засорилась раковина, ванна или душ, первое, что вы должны сделать, это избавиться от воды, если она не вытекла. Раковина должна быть пуста, чтобы ингредиенты могли добраться до засора.

Вылейте в раковину кипяток и насыпьте в нее полстакана пищевой соды. Затем дайте ей постоять несколько минут, чтобы сода подействовала на засор, и затем влейте еще полстакана уксуса в трубу и закройте раковину пробкой. Это должно "сломать все", что могло заблокировать ваш трубопровод.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно засыпать в раковину, если от нее исходит неприятный запах. Лайфхак звучит просто, но гарантирует результат.