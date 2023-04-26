Зачем нужно добавлять соль в стиральную машину: эффект потрясающий

Решение, которое сохранит технику и улучшит состояние одежды

Добавление поваренной соли в стиральную машинку — это популярный метод стирки. Как выясняется, в таком лайфхаке есть немало преимуществ и пользы как для самих вещей, так и для техники.

Добавить соль в машинку можно двумя способами: через специальный отсек для порошка или добавляя в сам барабан вместе с вещами, пишет bb.lv. Для стирки рекомендуется добавлять чайную ложку крупной соли, а температуру выставлять на 80-90 градусов, чтобы она лучше растворилась.

Для чего нужно использовать соль при стирке

восстанавливает блеск цветных вещей

смягчает кухонные и банные полотенца

удаляет из машины неприятный запах (в барабан нужно насыпать 1 ст. л. соли, полстакана соды и провести стирку при высокой температуре)

устраняет накипь с барабана, грибок и бактерии

А благодаря добавлению соли в отсек для кондиционера или ополаскивателя (достаточно одной чайной ложки), можно добиться:

быстрого высыхания вещей

блеска и яркости цвета вещей

восстановления мягкости махровых полотенец

удаления запахов и пятен с постельного белья

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