Зачем нужно добавлять соль в стиральную машину: эффект потрясающий
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Решение, которое сохранит технику и улучшит состояние одежды
Добавление поваренной соли в стиральную машинку — это популярный метод стирки. Как выясняется, в таком лайфхаке есть немало преимуществ и пользы как для самих вещей, так и для техники.
Добавить соль в машинку можно двумя способами: через специальный отсек для порошка или добавляя в сам барабан вместе с вещами, пишет bb.lv. Для стирки рекомендуется добавлять чайную ложку крупной соли, а температуру выставлять на 80-90 градусов, чтобы она лучше растворилась.
Для чего нужно использовать соль при стирке
- восстанавливает блеск цветных вещей
- смягчает кухонные и банные полотенца
- удаляет из машины неприятный запах (в барабан нужно насыпать 1 ст. л. соли, полстакана соды и провести стирку при высокой температуре)
- устраняет накипь с барабана, грибок и бактерии
А благодаря добавлению соли в отсек для кондиционера или ополаскивателя (достаточно одной чайной ложки), можно добиться:
- быстрого высыхания вещей
- блеска и яркости цвета вещей
- восстановления мягкости махровых полотенец
- удаления запахов и пятен с постельного белья
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