Круче освежителя: один продукт из кухни поможет на полгода забыть о неприятном запахе дома

Домашний освежитель за несколько минут

Рис – распространенный пищевой продукт. Раньше мы уже рассказывали, как его правильно варить. А еще он незаменимый помощник в доме.

С давних времен рисовая мука широко используется в косметологии. А еще из него можно легко изготовить освежитель воздуха, сообщает Ukr.Media.

Использование риса

Из сырого риса можно быстро и просто изготовить освежитель воздуха. Понадобится только стакан сырого риса, баночка, эфирное масло и лоскут ткани.

Рис высыпаем в баночку и крапаем по рисинкам маслом. Горло баночки обвязать лоскутом ткани. Чтобы было красивее, банку по горлышку можно обвязать лентой, завязанной на бантик.

Чтобы освежитель эффективно работал, поставьте по баночке в разных помещениях. Менять такой рис нужно один раз в полгода. Если в комнате повышена влажность, то каждые 2 месяца. Для замены протрите баночку, насыпьте туда свежий рис и покропите свежим маслом.

Секрет в том, что рисовая крупа отлично поглощает за собой вещества, а затем их отдает. Кулинары, пользующиеся такой ее способностью, даже варят рис не на воде, а на бульоне – так вкуснее.