Как вернуть белый цвет простыням: отбеливатель сделает только хуже

Если стирать простыни неправильно, то они пожелтеют

Белоснежные хрустящие простыни со временем грубеют и становятся серыми, учитывая, что их рекомендуется стирать каждые две недели. Пытаться спасти постельное отбеливателем не стоит: так вы получите лишь желтый цвет. Лучше воспользоваться более действенной и полностью натуральной альтернативой.

Обратите внимание на три способа, которые помогут вернуть белый цвет простыням. О действенных лайфхаках пишет Express.

С чем постирать простыни, чтобы они снова стали белыми

Пищевая сода

Добавляйте примерно полстакана пищевой соды в стиральный порошок перед каждой стиркой. Пищевая сода усиливает моющее средство, а еще устранит затхлый запах. Подручный продукт отлично отбеливает белье. Вместе с тем, вы можете налить в отсек для порошков немного уксуса, так волокна ткани после соды не будут жесткими.

Уксус

Сам по себе уксус также обладает отбеливающими свойствами, а в дополнение является эффективным смягчителем ткани. Рекомендуется использовать эту жидкость для замачивания перед стиркой. Просто поместите простыни в емкость с горячей водой и половиной стакана уксуса, оставьте примерно на час.

Лимонный сок

Поможет вернуть белизну простыням лимонный сок. Кроме того, он справится с любым неприятным запахом. Влейте один-два стакана лимонного сока в стиральную машину в начале стирки. Альтернативный способ: замочите постельное белье на ночь в горячей воде с половиной стакана лимонного сока.

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