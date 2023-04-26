Как за 15 минут вычистить межплиточные швы в ванной до идеального блеска

Можно приобрести готовое моющее средство, но экономнее сделать самому

Грязь на плитке в ванной комнате скапливается довольно быстро, поэтому уборка здесь требуется регулярная. Но не все хозяйки горят желанием тратить на уборку помещения слишком много своего времени, особенно если большой кусок работы сопряжена с очищением межплиточных швов.

Высокая влажность в этом месте связана с риском появления плесени и грибка. От появления ржавчины также никто не застрахован. Конечно, справиться с подобными загрязнениями помогут магазинные средства, однако не все они эффективны, пишет pixelinform. На помощь придет народный способ, который занимает всего 15 минут времени.

Как почистить дочиста межплиточные швы в ванной

Готовим раствор. Наполняем банку 1,5 л теплой воды, добавляем туда одну чайную ложку с горкой лимонной кислоты и 4 чайные ложки средства для мытья посуды. Тщательно размешиваем содержимое емкости до образования пены. Приступаем к процессу очистки швов. Лучше всего для чистки подойдут старые зубные щетки, но пригодится и обычная губка. Наносим средство на 10–15 минут, после чего хорошенько трем и смываем чистой водой.

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