Неожиданное средство вернет носкам белый цвет: что нужно сделать перед стиркой

Необходимое для стирки носков средство найдется дома

Есть много разнообразных носков с рисунками и принтами, но ничто не заменит обычные белые носки, которые можно надеть под любой образ. К сожалению, за пару стирок носки могут стать серыми или желтыми. Не спешите покупать новую пару, один подручный ингредиент отбелит носки всего за пару часов, сработает не хуже пищевой соды.

Чтобы вернуть белый цвет носкам, перед стиркой их нужно замочить с лимонным соком. О действенном лайфхаке рассказывает издание Mirror.

Лимонный сок отлично борется со стойкими пятнами и освежают одежду так, словно вы только принесли вещь из магазина. Лимонный сок также убивает любые бактерии, оставшиеся на изделии, и, что важно в данном случае, восстанавливает белый цвет выцветших носков. Кислота в лимонном соке отлично подходит для удаления жестких пятен, грязи и копоти. Поэтому вы можете легко очистить свои белые носки с помощью этого натурального ингредиента.

Как отбелить носки? Сначала приготовьте смесь из воды и свежего лимонного сока. Затем оставьте свои носки в этой смеси на несколько часов. Если пятна не исчезают полностью, протрите их лимонным соком и стиральным порошком. После замачивания просто поместите носки в стиральную машину и постирайте привычным способом.

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