Могут разжечь зверский аппетит: список продуктов, после которых хочется есть еще больше

Будьте осторожны с этими продуктами

Конечно, еда предназначена для того, чтобы утолить голод. Но некоторые продукты не насыщают, а только разжигают наш аппетит. Они оказывают влияние на вкусовые рецепторы, уровень глюкозы в крови и работу желудка, вызывая желание постоянно что-то жевать.

Мы собрали продукты, от которых лучше отказаться, если вы очень голодны. Ukr.Media советует реже употреблять такие продукты.

Какая пища разжигает аппетит

Вопреки тому, что яблоки содержат многие важные для организма витамины и минералы, они могут серьезно усиливать чувство голода. Особенно это касается зеленых сортов – из-за высокого содержания кислот они раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока.

Злаковые батончики только кажутся очень полезными. На самом деле они содержат практически такое же количество сахара как шоколад. Именно из-за сахара они дают такой заряд энергии, который впоследствии сменяется упадком сил и повышенным аппетитом. Их лучше заменить на ореховую смесь или приготовить собственноручно.

Алкогольные коктейли содержат много сахара, влияющего на аппетит. Кроме того, алкоголь ослабляет самоконтроль. В состоянии алкогольного опьянения люди меньше думают о соблюдении диеты, становятся более склонными к перееданию, потому что не замечают насыщения и более активно налегают на вредную калорийную пищу с высоким содержанием жиров и соли.

Яичные белки хоть и полезный продукт, однако для пропитки их нужно съесть очень много. Если яйца являются важной частью вашего рациона, ешьте их вместе с желтками – они богаты необходимыми для сытости и здоровья питательными веществами.

Пакетированные соки практически не содержат витаминов, но сахар в их составе усиливает жажду и аппетит. Замените сок на свежие фрукты – благодаря клетчатке они насыщают гораздо лучше, чем сок.

Кстати, после праздников разгрузиться можно с помощью диетического супа. Немного времени — и блюдо готово.