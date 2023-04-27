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Зачем нагревать новую сковородку перед использованием: хитрости, о которых многие не знают

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пользуемся новыми сковородками правильно
Пользуемся новыми сковородками правильно. Фото pinterest.com

После покупки сковороды недостаточно ее просто помыть

Для многих хозяек приобретение сковороды является ответственным шагом, ведь такой кухонный инвентарь довольно часто используется и стоит недешево. Однако после покупки очень важно правильно подготовить сковороду к эксплуатации – это поможет продлить срок службы изделия и избавит от некоторых отрицательных моментов.

Дело в том, что на сковородках присутствует герметик и временная техническая смазка. Обычная мойка не поможет удалить этот слой, поэтому подготовка к первому использованию требуется более тщательная. Расскажем об этих тонкостях вместе с Ukr.Media.

Как подготовить сковороду к использованию

Для начала помойте сковороду вручную. Для этого можно использовать любое средство для посуды и губки.

Изделия из чугуна наполните хорошим растительным маслом и прожарьте на плите в течение одной минуты – эти действия помогут убрать все вредные вещества на поверхности и создадут антипригарный слой. Сковороду с антипригарным покрытием тоже нужно прокалить при температуре до 200°C, но без масла.

После этого посуду нужно охладить. Внимание: ускорять процесс холодной водой охлаждают. Холодной водой ускорять процесс нельзя. Когда сковорода охладится, помойте ее мягкой губкой и моющим средством для посуды в теплой воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как потушить огонь на сковороде. Главное здесь — надеть перчатки, чтобы не обжечься.

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#Сковорода #Лайфхак