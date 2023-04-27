Зачем нагревать новую сковородку перед использованием: хитрости, о которых многие не знают

После покупки сковороды недостаточно ее просто помыть

Для многих хозяек приобретение сковороды является ответственным шагом, ведь такой кухонный инвентарь довольно часто используется и стоит недешево. Однако после покупки очень важно правильно подготовить сковороду к эксплуатации – это поможет продлить срок службы изделия и избавит от некоторых отрицательных моментов.

Дело в том, что на сковородках присутствует герметик и временная техническая смазка. Обычная мойка не поможет удалить этот слой, поэтому подготовка к первому использованию требуется более тщательная. Расскажем об этих тонкостях вместе с Ukr.Media.

Как подготовить сковороду к использованию

Для начала помойте сковороду вручную. Для этого можно использовать любое средство для посуды и губки.

Изделия из чугуна наполните хорошим растительным маслом и прожарьте на плите в течение одной минуты – эти действия помогут убрать все вредные вещества на поверхности и создадут антипригарный слой. Сковороду с антипригарным покрытием тоже нужно прокалить при температуре до 200°C, но без масла.

После этого посуду нужно охладить. Внимание: ускорять процесс холодной водой охлаждают. Холодной водой ускорять процесс нельзя. Когда сковорода охладится, помойте ее мягкой губкой и моющим средством для посуды в теплой воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как потушить огонь на сковороде. Главное здесь — надеть перчатки, чтобы не обжечься.