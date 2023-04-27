Дачный туалет не будет вонять: просто засыпьте туда два доступных средства

Доступные каждому средства решат проблему с неприятными запахами

С началом дачного сезона приходится задуматься не только о том, как расположить грядки и ухаживать за садом, но и о том, как привести в порядок уличный туалет. Обладателям биотуалета на даче проблема с неприятным запахом не грозит. А вот если хозяева не установили такой на участке, то придется побороться с амбре.

Опытные дачники уверяют, что избавиться от вони в дачном туалете помогут зола и торф. Один раз в неделю нужно высыпать в отверстие унитаза совок нейтрализованного торфа и совок золы из мангала или из печки. Раз в месяц нужно применять бактерии для компоста.

Если следовать этим советам, о неприятном запахе и мухах в туалете можно будет забыть. А к осени все нечистоты в яме переработаются.

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