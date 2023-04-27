Укр

Эффективный лайфхак или обман? Можно ли Фантой очистить стиральную машину от накипи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Газированные напитки можно использовать во время уборки Новость обновлена 27 апреля 2023, 08:59
Газированные напитки можно использовать во время уборки. Фото santeplusmag.com

Только вам решать использовать этот лайфхак или нет

Многие домохозяйка знают, что с помощью популярного газированного напитка Кока-колы можно отмыть практически весь дом, а касается ли это и других подобных напитков? К примеру Фанты?

Как сообщает портал santeplus, по сети гуляет совет, восхваляющий преимущества Фанты для очистки стиральной машины, в которой могут быстро накапливаться плесень, грязь и следы известкового налета. Что же это за метод и действительно ли он работает?

Может ли Фанта очистить стиральную машину

Сообщается, что для того, чтобы очистить стиралку, нужно залить в отсек для моющих средств машины Фанту с пищевой содой и запустить стирку. Этот газированный напиток должен удалит всю грязь, застрявшую внутри вашего устройства, благодаря уровню кислотности, обеспечиваемому концентратом апельсина и концентратом лимона.

Вроде как полезный и эффективный лайфхак, однако не стоит забывать, что в напитке также присутствует сахар, который может прилипнуть к стиральной машине и дать обратный эффект и повредить вашу технику. В любом случае решать только вам использовать этот метод или нет.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему снижается риск образования плесени.

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#Уборка #Лайфхак #Стиральная машина