Избавиться от неприглядных пятен плесени в ванной можно проще простого: помогут подручные средства с кухни
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Эти натуральные дезинфицирующие средства дадут вам потрясающие результаты.
Чтобы избавиться от плесени, не всегда нужно использовать моющее средство. Натуральных ингредиентов может быть достаточно, чтобы проблема исчезла из вашей ванной комнаты в рекордно короткие сроки.
Для того чтобы удалить пятна плесени в ванной можно выбрать натуральные, экологические и полезные ингредиенты, пишет santeplus. Более того, эти "моющие" являются недорогими и они не загрязняют окружающую среду.
Как избавиться от плесени в ванной
- Уксус — отличный способ избавиться от плесени
Уксус — отличный ингредиент, который можно включить в свой домашний арсенал для нейтрализации бактерий, а также микроорганизмов, связанных с влажностью. Чтобы воспользоваться этим трюком, налейте уксус в бутылку с распылителем, обрызгайте все пораженные участки и протрите все влажной тряпкой. Если плесень засела в труднодоступных местах, можно использовать старую зубную щетку.
- Пищевая сода для удаления пятен от плесени
Преимущество пищевой соды в том, что она безопасна для детей и домашних животных. Этот ингредиент работает, нейтрализуя эти споры и поглощая влагу. Чтобы освоить этот прием, налейте чайную ложку соды в емкость с распылителем, наполненную водой. После распылите раствор на стены и протрите все губкой. Повторите жест столько раз, сколько необходимо, прежде чем дать ему высохнуть.
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