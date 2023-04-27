Избавиться от неприглядных пятен плесени в ванной можно проще простого: помогут подручные средства с кухни

Эти натуральные дезинфицирующие средства дадут вам потрясающие результаты.

Чтобы избавиться от плесени, не всегда нужно использовать моющее средство. Натуральных ингредиентов может быть достаточно, чтобы проблема исчезла из вашей ванной комнаты в рекордно короткие сроки.

Для того чтобы удалить пятна плесени в ванной можно выбрать натуральные, экологические и полезные ингредиенты, пишет santeplus. Более того, эти "моющие" являются недорогими и они не загрязняют окружающую среду.

Как избавиться от плесени в ванной

Уксус — отличный способ избавиться от плесени

Уксус — отличный ингредиент, который можно включить в свой домашний арсенал для нейтрализации бактерий, а также микроорганизмов, связанных с влажностью. Чтобы воспользоваться этим трюком, налейте уксус в бутылку с распылителем, обрызгайте все пораженные участки и протрите все влажной тряпкой. Если плесень засела в труднодоступных местах, можно использовать старую зубную щетку.

Пищевая сода для удаления пятен от плесени

Преимущество пищевой соды в том, что она безопасна для детей и домашних животных. Этот ингредиент работает, нейтрализуя эти споры и поглощая влагу. Чтобы освоить этот прием, налейте чайную ложку соды в емкость с распылителем, наполненную водой. После распылите раствор на стены и протрите все губкой. Повторите жест столько раз, сколько необходимо, прежде чем дать ему высохнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить слив и засор в раковине. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты. А также мы писали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы избавиться от запаха плесени и затхлости.