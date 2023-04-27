Зачем застилать фольгой гладильную доску: гениальный лайфхак

С помощью фольги процесс глажки ускорится в разы

На то, чтобы отутюжить вещи уходит уйма времени, даже если вы пользуетесь хорошим утюгом. Однако небольшая уловка поможет ускорить процесс. Нужен один подручный материал, который, вероятно, найдется на вашей кухне.

Чтобы быстрее утюжить одежду, застелите гладильную доску обычной фольгой. О действенном лайфхаке пишет howstuffworks.com.

Фольга может пригодится не только для выпекания блюд в духовом шкафу. Этот недорогой материал может пригодиться в бытовых целях, в том числе ускорит процесс глажки вещей после стирки.

Все, что вам нужно сделать, это положить лист алюминиевой фольги на основание гладильной доски. Обязательно сверху нужно надеть чехол (утюжить вещи непосредственно на фольге нельзя). Простой трюк удивит вас результатом: фольга будет эффективно отражать тепло и заставит складки на одежде выравниваться намного быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно привести одежду в порядок, если не оказалось под рукой утюга. Есть несколько проверенных способов погладить вещи с помощью подручных предметов и особых уловок.