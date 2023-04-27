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Больше никаких неприятных запахов: хитрый трюк, как тщательно очистить стиральную машину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Всего один ингредиент способен устранить неприятный запах из машинки
Всего один ингредиент способен устранить неприятный запах из машинки. Фото pexels.com

Стиральная машина сама себя не чистит

Из-за стирки белья в стиральной машине иногда бывает, что оно пахнет затхлостью. Часто это происходит из-за скопления моющего средства и известкового налета в барабане, отсутствия вентиляции в последнем или некачественного обслуживания машины. К счастью, есть простой метод, как исправить эту проблему.

Если ваша машина издает неприятный запах при извлечении белья, это также может быть результатом чрезмерного роста грибка и плесени, пишет santeplus. Чтобы устранить этот запах из стиральной машины, необходимо для начала провести тщательную чистку с помощью недорогого и эффективного средства.

Как избавиться от затхлого запаха в стиральной машине

Почему бы не попробовать лайфхак с лимонной кислотой, которую часто используют для уборки дома. Этот продукт может избавить вас от неприятных запахов в вашей машинке.

Налейте 8 столовых ложек лимонной кислоты в барабан, затем запустите машину при температуре 90°C в пустую. Таким образом, вы избавитесь от известкового налета в стиральной машине, а заодно и затхлого запаха. Отметим, что лимонная кислота может вызывать раздражение глаз и кожи, поэтому перед использованием рекомендуется надеть перчатки.

Чтобы ваша стиральная машина служила вам верой и правдой долгие годы, необходимо периодически проводить простую чистку машинки. Профилактические меры помогают избавиться от запаха, накипи, плесени и любой грязи, которая скапливается в процессе работы.

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