Два копеечных средства за один раз почистят стиральную машину: простой лайфхак

Все необходимое для уборки легко найдется в вашем доме

Стиральная машина – один из часто используемых бытовых приборов в любом доме. Периодически ее нужно чистить, это легко сделать в домашних условиях. Все необходимое стоит копейки и, скорее всего, уже стоит в кухонном шкафу.

Чтобы почистить стиральную машину, возьмите два подручных средства – пищевую соду и уксус. О действенном лайфхаке пишет howstuffworks.com.

Стиральные машины могут со временем накапливать мыльную пену, известковый налет или даже плесень. Конечно, можно приобрести специальный очиститель в магазине или использовать отбеливатель, но есть более дешевая альтернатива, к тому же, натуральная и экологически безопасная.

Как почистить стиральную машину с помощью соды и уксуса

Поместите 1/2 стакана пищевой соды в стиральную машину, а в отсек для кондиционера влейте 1 литр уксуса. Запустите одну горячую стирку. Благодаря своим очищающим свойствам ингредиенты приведут прибор в порядок, а также устранят любые неприятные запахи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные хозяйки часто добавляют в стиральную машину соль. Немногие знают о пользе этого ингредиента для чистоты приборы.