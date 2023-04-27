Два копеечных средства за один раз почистят стиральную машину: простой лайфхак
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все необходимое для уборки легко найдется в вашем доме
Стиральная машина – один из часто используемых бытовых приборов в любом доме. Периодически ее нужно чистить, это легко сделать в домашних условиях. Все необходимое стоит копейки и, скорее всего, уже стоит в кухонном шкафу.
Чтобы почистить стиральную машину, возьмите два подручных средства – пищевую соду и уксус. О действенном лайфхаке пишет howstuffworks.com.
Стиральные машины могут со временем накапливать мыльную пену, известковый налет или даже плесень. Конечно, можно приобрести специальный очиститель в магазине или использовать отбеливатель, но есть более дешевая альтернатива, к тому же, натуральная и экологически безопасная.
Как почистить стиральную машину с помощью соды и уксуса
Поместите 1/2 стакана пищевой соды в стиральную машину, а в отсек для кондиционера влейте 1 литр уксуса. Запустите одну горячую стирку. Благодаря своим очищающим свойствам ингредиенты приведут прибор в порядок, а также устранят любые неприятные запахи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные хозяйки часто добавляют в стиральную машину соль. Немногие знают о пользе этого ингредиента для чистоты приборы.