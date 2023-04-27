Рецепт от наших бабушек: делаем эффективное моющее средство из подручных ингредиентов

Этими методами пользовались наши мамы и бабушки

Если у вас гора грязной посуды, а под рукой нет моющего средства, не спешите расстраиваться. Наши мамы и бабушки часто делали моющее средство своими руками из натуральных ингредиентов, которое с легкостью поможет вам избавить посуду от жира и грязи.

Эксперты UaPortal рассказали о том, как из подручных средств легко и просто приготовить моющее средство, которое не будет сушить кожу и плохо влиять на здоровье. Для этого вам понадобится несколько ингредиентов.

Вода и горчица

Наши бабушки часто мыли посуду горчичным порошком, который отчищал грязь и жир не хуже современных средств. Для самодельного моющего нужно в литре горячей воды развести 2 столовых ложки горчичного порошка. Раствор должен получиться с густой пеной, ею и нужно мыть посуду. Кроме того, горчичный раствор даже можно заливать в посудомойку, в качестве альтернативы специальной таблетке.

Хозяйственное мыло и глицерин

Натрите на мелкой терке 25 г хозяйственного мыла и растопите стружку на водяной бане, периодически помешивая. Затем охладите полученную массу, добавьте в нее 4 ст. л. глицерина и 1 ст. л. разведенного спирта или водки. Хорошо перемешайте до образования пены, которую необходимо снять. Перелейте жидкость в емкость и оставьте на несколько часов для настаивания.

Сода и перекись водорода

В стакане горячей воды растворите ½ столовой ложки пищевой соды и столько же перекиси водорода. Перелейте жидкость в бутылку и мойте ею посуду.

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