Никогда не открывайте посудомойку сразу после окончания программы: почему этого нельзя делать

Открыть посудомоечную машину сразу после мойки — не самая лучшая идея

Когда посудомоечная машина заканчивает работу, обычно хочется быстро опорожнить ее, расставить посуду по местам и забыть об этом этапе наведения порядка. На самом деле, лучше подождать еще немного.

При открытии машины сразу после окончания программы мойки выходит много горячего пара. Он может разойтись по всей кухне и способствовать образованию плесени. Мебель также может вздуться от влаги. Поэтому подождите полчаса, прежде чем открывать посудомоечную машину после цикла ополаскивания. За это время водяной пар внутри машины растворится. Если немного его попадет на посуду, его можно вытереть кухонным полотенцем.

Еще одна причина, по которой не следует сразу опорожнять машину, заключается в том, что и посуда, и столовые приборы еще очень горячие. Поэтому желательно немного подождать.

Если же у вас нет лишнего времени на ожидания и нужно срочно открыть посудомойку, откройте дверцу полностью и достаньте посуду. После этого хорошо проветрите комнату и высушите влажные места кухонным полотенцем. Никогда не открывайте посудомойку на чуть-чуть, так как это позволит пару выйти вверх и оказаться на деревянных столешницах и шкафах.

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