Как кирпич поможет не подгореть пирогу: лайфхаки, которые спасут вашу выпечку

Ваша выпечка будет всегда румяной и ароматной

У каждой хозяйки хотя бы раз была ситуация, когда вместо вкусного пирога из духовки достаешь уголек. Обидно — столько времени потрачено, а на этапе выпекания потерпела фиаско!

Вместе с Vazhnoznat расскажем, что делать, если подгорает выпечка. Оказывается, выход очень прост.

Что поставить в духовку, если подгорает выпечка

Самый распространенный вариант — это миска с водой. Ее необходимо поставить под противень. Лучше выбирать такую форму, которая подходит для запекания. Во время этого процесса вода берет на себя излишек жара, поэтому низ пирога не будет подгорать. Единственный момент — нужно следить, чтобы не выкипела вода и доливать ее при необходимости.

Соль также пригодится, если подгорает выпечка в духовке. Просто необходимо посыпать толстым слоем соли старый противень и поставить на самый нижний уровень в духовке. Соль делает нагрев равномерным, поэтому низ пирога останется румяным, но не почернеет. Ее преимущество в том, что соль не придется менять — достаточно насыпать раз и ее можно использовать годами.

Также вам может пригодиться фольга. Поставьте противень с выпечкой на уровень повыше, сверху накройте пирог фольгой. Так вы защитите и низ, и верх выпечки.

Еще один способ избежать подгорания — использовать сразу два противня. Форму для выпекания, в которой находится пирог, поставьте на пустой противень. Нижний возьмет на себя жар, защитит низ пирога от подгорания.

Если у вас есть ненужная чугунная сковорода, поставьте ее в духовке. Материал возьмет на себя излишек жара, и в итоге у вас получится идеальная выпечка. Этот способ можно комбинировать с другими — например, насыпать в посуду соль или налить воду.

И наконец самый действенный способ — кирпич. Низ пирога не будет подгорать, если на дне духовки у вас будет два огнеупорных кирпича.

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