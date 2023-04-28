Из раковины идет неприятный запах? Просто залейте в сток стакан этой смеси

На помощь придет два лимона и сода

Нередко кухонная раковина становится источником неприятного запаха. Ранее мы рассказывали, как избавиться от зловонного запаха в ванной комнате, а теперь поделимся лайфхаком, который поможет убрать неприятное "амбре" в раковине на кухне.

Не стоит спешить обращаться к мастеру, ведь исправить некоторые неприятные моменты, например, убрать засор или зловоние из раковины, можно самостоятельно. Устранить последнюю проблему можно легко и быстро с помощью двух простых ингредиентов — двух лимонов и пищевой соды. Об этом пишет cpykami.

Как убрать неприятных запах в раковине

Выжимаем сок из лимонов. Подогреваем в микроволновке или на плите, чтобы сок был горячим. Добавляем 2 ст. л. соды (или высыпаем отдельно в раковину, а уже потом вливаем туда горячий сок). Выливаем смесь в раковину, оставляем на 60 минут. Спустя время заливаем в раковину горячую воду, можно из-под крана.

Ранее "Телеграф" писал, какая крупа отлично справится с проблемой зловония бытовой техники. Если ни один из покупных специальных средств вам не помог, стоит попробовать и альтернативные методы.