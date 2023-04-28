Как навсегда убрать запах животного из квартиры: простые, но работающие методы

Проверенные способы избавиться от неприятных запахов животных

Домашние животные — настоящие члены семьи. Они приносят много радости. Но мало кому нравятся запахи, которые появляются из-за пушистых любимцев. Мокрая шерсть, лоток и др. явно не добавляют свежести в доме.

К счастью, есть простые методы, которые помогут забыть о проблеме неприятных запахов из-за животных.

Регулярно проводите гигиенические процедуры для питомцев — протирайте лапы после прогулки, расчесывайте шерсть, купайте и время от времени водите к профессионалам на груминг.

Чтобы не бороться с неприятными запахами животных на мебели лучше всего держите питомцев подальше от диванов, кроватей и кресел. Оборудуйте для любимца уютное место.

Как удалить запах мочи с ковра

Если произошел несчастный случай и животное сходило в туалет на ковер, действуйте быстро.

Сначала положите слой бумажных полотенец поверх мокрого места.

Затем добавьте слой бумаги, чтобы впитать как можно больше мочи.

Затем равномерно посыпьте пораженный участок примерно ¼ стакана пищевой соды и оставьте на 8 часов или на ночь.

После того как пищевая сода нейтрализует запах, соберите ее пылесосом.

Альтернативой этому методу может быть смешивание одной чашки уксуса, одной чашки воды и двух столовых ложек пищевой соды. Если у вас есть пульверизатор, используйте его, чтобы сбрызнуть пятно мочи этой смесью.

Как чистить лоток, чтобы он не вонял

Кошачий лоток также может быть источником неприятного запаха. Убедитесь, что вы чистите его по крайней мере один раз в день. Примерно раз в месяц следует более тщательно чистить лоток. Мыло и вода должны помочь, так как запах агрессивных химикатов может привести к тому, что ваша кошка вообще не будет пользоваться лотком. Поскольку туалетные лотки часто царапаются, создавая идеальную среду для бактерий, старайтесь заменять их ежегодно.

Не забывайте о своих маленьких животных. Морским свинкам, хомячкам и песчанкам необходимо убирать клетку не реже одного раза в неделю, чтобы поддерживать чистоту и предотвращать появление вони.

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