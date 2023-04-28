Как справиться с резким запахом пота на одежде: проверенные трюки

Убрать устойчивый "аромат" обычной стиркой получается далеко не всегда

Отталкивающий запах, исходящий от одежды в районе подмышек, чаще всего появляется в теплые сезоны. Если вам нужно избавиться от неприятного "аромата", вы можете легко отказаться от дорогих отбеливателей и пятновыводителей в пользу дешевым народным методам.

Согласно одному из таких рецептов, пишет pixelinform, для устранения резкого запаха въевшегося пота с одежды можно использовать обычную пищевую соду. Все, что вам нужно, чтобы забыть о проблеме – замочить вещи в содовом растворе.

Как убрать запах пота с одежды

Для содового раствора наполняем таз теплой водой, добавляем в него один стакан соды. В этой смеси замачиваем предметы гардероба на всю ночь, после чего вещи можно загрузить в барабан стиральной машины или постирать руками.

Есть и другой вариант, для которого вещи замачивать не придется. В этом случае слегка увлажняем стиральный порошок и наносим на источающий запах пота участок, затем просто все смываем водой.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от вони в обуви. Избавиться от зловонного "амбре" поможет одно нехитрое средство.