Чем отмыть старый липкий жир с кухонных шкафчиков за 10 минут: "бабушкин" способ

Есть один народный метод, способный облегчить уборку каждому

Со временем всем хозяйкам приходится сталкиваться с такой проблемой на кухне, как пятна и жирные разводы на плитке и шкафчиках. Если загрязнения не отмывать сразу, то в результате устаревшие пятна будет все сложнее удалять.

Не все готовые моющие средства способны удалить жир, поэтому предлагаем вам более натуральный способ эффективного отмывания жира на кухонных шкафчиках. Им пользовались еще наши бабушки. Об этом пишет ukr.media.

Чем отмыть старый липкий жир с кухонных шкафчиков

Для приготовления этого раствора понадобятся обычное хозяйственное мыло и сода. Мыло натираем на терке и разводим с водой так, чтобы получился густой раствор. Затем смоченной в нем губкой протираем загрязненные поверхности, которые сверху посыпаем содой. Через 5-10 минут смесь можно смыть, а шкаф протереть досуха.

Отметим, что сильные загрязнения можно потереть содой, не опасаясь, что останутся царапины. Мыло смягчит абразивный эффект средства, а от жира не останется следа.

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