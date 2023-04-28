Зачем смывать кубик пивных дрожжей в унитаз: хитрость, которая решает популярную проблему

Больше никакого неприятного запаха в вашем туалете не будет

Не надо ходить вокруг да около: в туалетах плохо пахнет и это далеко не секрет. Более того, помимо запаха, который исходит от наших "естественных потребностей", большинство неделикатных ароматов исходит также от накипи и известковых отложений. К счастью, есть "народные методы", как избавиться от этой проблемы.

Быстро избавиться от неприятного запаха, исходящего из туалета, "традиционно" помогают уксус и сода, однако на этом способы не заканчиваются, пишет santeplus. к примеру можно воспользоваться пивными дрожжами.

Как избавиться от неприятных запахов из туалета

Оказывается, помимо использования на кухне, пивные дрожжи также являются идеальным средством для очистки туалетов, к тому же без консервантов или коррозионных элементов.

Вечером просто растворите маленький кубик дрожжей в стакане кипятка, и как только вы получите пушистую консистенцию, вылейте ее прямо в унитаз. "Забудьте" о средстве на всю ночь (во всяком случае, не менее чем на 8 часов), а на следующий день просто смойте в унитазе. Результат — абсолютная чистота и никакого неприятного запаха.

Если вы не нашли пивные дрожжи в кубиках, вариант в пакетиках будет иметь точно такой же эффект. Вам нужно будет высыпать дрожжи в чашу, добавив маленькую ложечку сахара и также смыть в унитаз и оставить на ночь.

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