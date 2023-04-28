Неприятного запаха в холодильнике больше не будет: простой лайфхак с туалетной бумагой
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Помогут подручные средства
Наверняка многие домохозяйки задавались вопросом о том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, а также как избежать накопления в нем большого количества влаги. Для этой проблемы есть решение и оно весьма простое.
Как сообщает "Куховарити", метод также позволит решить проблему, когда одни продукты впитывают запахи других.
Все что для этого нужно, это рулон туалетной бумаги и паста, которая готовится из подручных средств.
Для приготовления пасты необходимо взять:
- 3 чайные ложки соды;
- половину чайной ложки соли;
- 10 капель эфирного масла;
В смесь надо добавить немного воды, чтобы она превратилась в пастоподобную массу, которая не разваливается на отдельные крупинки.
Эту субстанцию необходимо нанести на торцы рулона туалетной бумаги равными слоями.
На этом все приготовления закончены, теперь достаточно поставить рулон в холодильник и вы заметите, что он со временем вберет в себя неприятные запахи, лишнюю влагу, а также станет источником приятного запаха.
Когда рулон просочится влагой и поменяет цвет, то его стоит поменять на новый.
Стоит отметить, что это не единственный способ избавиться от запахов в холодильнике, при том, как и в этом случае, могут помочь подручные средства.