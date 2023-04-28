Неприятного запаха в холодильнике больше не будет: простой лайфхак с туалетной бумагой

Помогут подручные средства

Наверняка многие домохозяйки задавались вопросом о том, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, а также как избежать накопления в нем большого количества влаги. Для этой проблемы есть решение и оно весьма простое.

Как сообщает "Куховарити", метод также позволит решить проблему, когда одни продукты впитывают запахи других.

Все что для этого нужно, это рулон туалетной бумаги и паста, которая готовится из подручных средств.

Для приготовления пасты необходимо взять:

3 чайные ложки соды;

половину чайной ложки соли;

10 капель эфирного масла;

В смесь надо добавить немного воды, чтобы она превратилась в пастоподобную массу, которая не разваливается на отдельные крупинки.

Эту субстанцию необходимо нанести на торцы рулона туалетной бумаги равными слоями.

На этом все приготовления закончены, теперь достаточно поставить рулон в холодильник и вы заметите, что он со временем вберет в себя неприятные запахи, лишнюю влагу, а также станет источником приятного запаха.

Когда рулон просочится влагой и поменяет цвет, то его стоит поменять на новый.

Стоит отметить, что это не единственный способ избавиться от запахов в холодильнике, при том, как и в этом случае, могут помочь подручные средства.