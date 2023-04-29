Просто положите туалетную бумагу в холодильник: трюк, который избавит вас от проблемы

С этим лайфхаком вы забудете о запахе в холодильнике

Каждая хозяйка пытается поддерживать уют в доме, избавляться от грязи, пятен и жира на кухне. Но, несмотря на все усилия, иногда неприятные запахи все равно появляются — особенно это касается холодильника.

Однако есть один нехитрый способ избавиться от неприятной проблемы. Ukr.Media рекомендует держать в холодильнике рулон туалетной бумаги. Для чего – сейчас расскажем.

Как избавиться от запаха в холодильнике

Обработанная определенным образом туалетная бумага сможет вам помочь. Для этого смешайте 3 чайные ложки соды и 1/2 чайную ложку соли. В полученную смесь добавьте 10 капель любимого эфирного масла и немного воды.

У вас на выходе должна быть густая пастообразная масса, не распадающаяся на отдельные крупинки. Распределите ее по торцам рулона, разровняйте. Затем переверните рулон и смажьте с другой стороны.

Обработанный таким образом с обеих сторон рулон разместите на полке. Теперь туалетная бумага стала источником приятного запаха, а заодно своеобразным "контроллером" – она не позволяет одной пище впитывать запах другой. Кроме того, бумага будет поглощать излишнюю влагу и конденсат. Когда рулон бумаги впитает воду и изменит цвет, ее понадобится просто заменить.

Это не единственная хитрость, которая способна справиться с неприятным запахом. "Телеграф" делился секретом, что еще может вам помочь.