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Зачем наши бабушки всегда оставляли столовую ложку в емкости с мукой: вы точно этого не знали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Храним муку правильно
Храним муку правильно. Фото 24tv.ua

Секрет, который устранит непрошенных гостей

Сегодня многие украинцы запасаются продуктами долговременного хранения, среди них важное место занимает мука. Безусловно, срок хранения ее велик. Однако если делать это неправильно, в продукте может завестись пищевая моль, различные жучки, появление которых является бедствием для любой хозяйки.

Но есть одна уловка, которая может помочь вам справиться с такими домашними животными. Хитрость придумали давно, но она не потеряла актуальности и по сей день. Ukr.Media рассказывает, что вам в этом может помочь только столовая ложка из нержавейки.

Как избавиться от жучков в муке

Для этого в пакет, мешочек или другую упаковку для хранения муки поместите ложку из нержавейки. Запах металла предохраняет сыпучий продукт от живности.

Аналогичную функцию выполняет не только ложка, но и алюминиевая фольга. Ее нужно свернуть в небольшой шарик и поместить внутрь пакета или мешка с мукой.

Кстати, побороть домашних вредителей в муке помогут также чеснок и лавровый лист. Их аромат тоже не нравится моли, хрущаку, мукой и другим незваным "гостям".

"Телеграф" уже раньше рассказывал, как правильно хранить крупу. Несколько нюансов – и ваши каши будут без жучков.

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#Хранение продуктов #Мука #Хранение #Лайфхак