Как почистить наушники от серы и грязи, чтобы не сломать их: это полезно знать

Если вы любите слушать музыку в наушниках, то наверняка знаете как быстро на них скапливается грязь

Нашим наушникам приходится многое терпеть в повседневной жизни. Дело не в плохом музыкальном вкусе, а в грязи, которая скапливается на поверхности гаджетов. Мало того что на наушниках собирается сера, ни часто болтаются в кармане и падают на землю. Ранее мы рассказывали, как правильно дезинфицировать телефон. Очень важно вовремя и правильно чистить и наушники.

С очисткой накладных наушников проблем возникнуть не должно. На них не собирается сера. А остальные загрязнения можно снять сухой или слегка влажной салфеткой.

Наушники в виде вкладышей требуют более серьезной очистки. Если вы можете снять прокладки или резиновые насадки, промойте их водой или дезинфицирующим раствором и обязательно хорошо высушите, прежде чем вернете их на место.

Ни в коем случае не используйте для чистки острые предметы. Наушники легко очищаются ватной палочкой или старой мягкой зубной щеткой.

Если вы используете проводные наушники, то сам провод можно смел протереть влажной салфеткой.

Также не стоит забывать про зарядные кейсы. Никакой воды для их очистки применять не нужно. Ватные палочки тоже нельзя использовать, так как пух от ваты может быстро зацепиться и забить соединения. Вместо этого также пройдитесь по кейсу зубной щеткой.

После того как устройство будет очищено, вы можете снова с удовольствием слушать музыку.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как очистить экран телевизора и не оставить на нем царапины и следы.