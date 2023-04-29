Нужно ли выворачивать вещи перед стиркой: многие хозяйки допускают ошибку
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Если не вывернуть такие вещи, то их можно испортить
Одна из современных помощниц каждой хозяйки и хозяина — стиральная машина. Она экономит время и не требует к себе повышенного внимания. Однако не все знают, как правильно стирать свои вещи, или даже не допускают мысли, что делают что-то неправильно. А за незнанием стоит большой риск навсегда испортить любимую вещь.
Чтобы уберечь свои вещи от выцветания и образования катышков, следует придерживаться одного правила, а именно выворачивать одежду наизнанку перед тем, как положить ее в стиральную машинку. Об этом пишет Ukr.Media.
Зачем выворачивать вещи перед стиркой
Это защитит не только цвет, но принты, вышивку и другие элементы на одежде. Всего есть четыре основные причины того, чтобы всегда стирать одежду наизнанку:
- большинство грязи, пота, жира, выделяемого телом, находится внутри,
- стирка наизнанку предотвращает выцветание цвета снаружи,
- на внешней стороне брюк или других трикотажных изделий вы не получите никаких катышек, потому что они будут внутри,
- вы защитите такие элементы, как вышивка или принты.
Ранее "Телеграф" писал, зачем класть в стиральную машинку шарики из фольги. С этим трюком больше не придется делать после стирки одно нудное действие.