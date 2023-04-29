Самодельное средство для унитаза убивает сантехнику: что нельзя делать

В попытке сэкономить время и ресурсы можно получить большую проблему

Ванная и туалет — одни из наиболее часто используемых комнат в доме. Поддержание санузла в чистоте отнимает силы и время. Поэтому хозяева ищут способы значительно облегчить процесс уборки.

В сети можно найти множество лайхаков, которые помогут решить практически любую проблему. Но некоторые из этих советов могут спровоцировать дополнительные проблемы в будущем. Об одном из таких предупреждает Express.

Хитрость заключается в том, чтобы поместить в бачок унитаза многоцелевой очиститель, который, будет содержать туалет в чистоте и ароматизировать помещение. Эксперты советуют не пользоваться этим средством. В противном случае вам придется потратиться на ремонт сантехники.

Помещенная в бачок унитаза емкость с жидкостью для мытья посуды или отбеливающим средством действительно при каждом смывании будет делать унитаз чистым. Бонусом будет освежаться воздух. Но рано или поздно это приведет к повреждению пластиковых и резиновых деталей, таких как прокладки, заливной клапан и заслонка унитаза.

Замена одной небольшой детали может обойтись в кругленькую сумму. К примеру, из-за сломанной заслонки вода будет медленно просачиваться в ваш унитаз, что может привести к переполнению и затоплению ванной комнаты.

Вместо того использования непредназначенного для бачка унитаза средств выберите продукт, который предназначен для использования внутри унитаза. "Телеграф" писал, как избавиться от неприятных ароматов в туалете с помощью дрожжей.