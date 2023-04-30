Положите это в фарш раз, и будете поступать так всегда: обычные котлеты — в кулинарный шедевр

Один простой ингредиент изменит все

Чтобы котлеты из мяса были пышными и сочными, кулинары прибегают к различным уловкам. Кто-то придумывает универсальную подливку ко вторым блюдам, но есть более простой способ.

Обычная сода превратит обычные котлеты в кулинарный шедевр. Этот прием проверен многими хозяйками годами. О нем рассказали на портале Ukr.Media.

Как и когда можно использовать соду?

Соду для фарша можно добавлять, если собираетесь жарить котлеты. Сваренные или испеченные в таком добавлении не нуждаются.

Также котлеты из курицы или индейки сами по себе нежные и мягкие, потому соду нет смысла применять. Добавьте ее, если готовите из свинины, говядины или ассорти разных видов мяса. Такое мясо само по себе жестче, потому сода исправит ситуацию.

Зачем и как добавлять соду?

Сода способна сделать мясо мягким, сочным и устранить посторонние "ароматы". Этот прием можно использовать не только для котлет, но и для других блюд из мяса, в которых предусмотрено обжаривание. Добавьте соду вместе с другими специями. На 500 г мяса требуется 0,5 чайной ложки соды. После внесения соды и специй фарш перемешивают и оставляют на полчаса.

Добавьте соду – и результат будет невероятным

Секрет состоит в том, что под влиянием высокой температуры сода вступает в реакцию. Она смягчает волокна мяса. Так котлеты, мясные начинки, запеканки из фарша получаются просто удивительными. А еще котлеты с добавлением соды можно замораживать.