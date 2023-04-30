Укр

Положите это в фарш раз, и будете поступать так всегда: обычные котлеты — в кулинарный шедевр

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Всего одна вещь, которая точно есть на вашей кухне
Всего одна вещь, которая точно есть на вашей кухне. Фото 1000.menu

Один простой ингредиент изменит все

Чтобы котлеты из мяса были пышными и сочными, кулинары прибегают к различным уловкам. Кто-то придумывает универсальную подливку ко вторым блюдам, но есть более простой способ.

Обычная сода превратит обычные котлеты в кулинарный шедевр. Этот прием проверен многими хозяйками годами. О нем рассказали на портале Ukr.Media.

Как и когда можно использовать соду?

Соду для фарша можно добавлять, если собираетесь жарить котлеты. Сваренные или испеченные в таком добавлении не нуждаются.

Также котлеты из курицы или индейки сами по себе нежные и мягкие, потому соду нет смысла применять. Добавьте ее, если готовите из свинины, говядины или ассорти разных видов мяса. Такое мясо само по себе жестче, потому сода исправит ситуацию.

Зачем и как добавлять соду?

Сода способна сделать мясо мягким, сочным и устранить посторонние "ароматы". Этот прием можно использовать не только для котлет, но и для других блюд из мяса, в которых предусмотрено обжаривание. Добавьте соду вместе с другими специями. На 500 г мяса требуется 0,5 чайной ложки соды. После внесения соды и специй фарш перемешивают и оставляют на полчаса.

вкусные котлеты
Добавьте соду – и результат будет невероятным

Секрет состоит в том, что под влиянием высокой температуры сода вступает в реакцию. Она смягчает волокна мяса. Так котлеты, мясные начинки, запеканки из фарша получаются просто удивительными. А еще котлеты с добавлением соды можно замораживать.

Теги:
#Сода #Лайфхак #Котлеты