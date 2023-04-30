Гости на пороге: как навести порядок за полчаса

Если следовать этому плану, быстрый порядок в доме вам гарантирован

Почти у каждого была ситуация: гости придут буквально через полчаса, угощение на быструю руку уже приготовлено, а вот порядка в квартире нет.

Так как времени на полноценную уборку в такой ситуации нет, стоит уделить внимание отдельным местам. За 30 минут вполне реально навести порядок и сделать жилье уютным.

Не тратьте время на уборку комнат, которые не будут видны

Не тратьте время и энергию, делая что-либо в местах, которые ваши гости не увидят. Вместо того чтобы убирать в кладовой или спальне, обратите внимание на места, где вы и гости будете проводить время, включая кухню, гостиную.

Убедитесь, что в ванной и туалете чисто

Уборка санузла — самая важная часть подготовки к приему гостей. Очистите зеркало, затем протрите смесители и столешницы. Почистите раковину. Если у вас есть стеклянная дверь душа, убедитесь, что она тоже чистая. Расставьте косметику. Затем вымойте туалет снаружи и внутри. Наконец, убедитесь, что полы и коврики чистые. При необходимости добавьте мыло для рук и убедитесь, что туалетной бумаги достаточно.

Приведите в порядок прихожую

Первые впечатления могут задать тон всему визиту. Включите свет у двери и вдоль дорожек, если они у вас есть. Аккуратно расставьте обувь и уберите с вешалки лишние вещи.

Приведите в порядок гостиную

Убедитесь, что комната, в которой вы будете принимать гостей, чистая и уютна. Бросьте в корзину для белья все лишние вещи из гостиной и поставьте ее в кладовую или другую комнату, в которую не будут заходить гости. Расправьте декоративные подушки и пледы. Если у вас есть время, пропылесосьте. Включите музыку и если это уместно, зажгите свечи.

Наведите порядок в кухне

Уберите лишнюю технику и утварь в шкафчики. Вымойте посуду, которая находится рядом или в раковине. Протрите столешницу и стол, убедитесь, что полы чистые.

Ранее "Телеграф" рассказывал про самые распространенные ошибки, которые допускаются во время уборки.