Очень просто, но работает на 100%: гениальный лайфхак против накипи в чайнике

Отложения в чайнике могут испортить вкус ваших напитков

Чайник – бытовой прибор, который используется ежедневно и, вероятно, многократно. Поэтому важно регулярно очищать его от накипи. Отложения могут ухудшить вкус воды, а также дают лишнюю нагрузку на прибор, что скажется и на счетах за коммунальные услуги.

Чтобы очистить чайник от известкового налета, попробуйте воспользоваться простым лайфхаком. О нем рассказывает издание Express.

Накипь сокращает срок годности чайника, поэтому важно устранять ее по мере образования. Особенно часто скапливаются отложения на дне чайника в регионах с жесткой водой. Но не спешите удалять накипь химикатами, есть абсолютно натуральная альтернатива, которая обойдется, скорее всего, дешевле. Речь идет о популярном цитрусе – лимоне.

Рекомендуется избавляться от накипи в чайнике примерно раз в месяц. Вы можете выдавить сок одного лимона или же взять лимонный сок в таре из магазина. Влейте в чайник воду (где-то до половины уровня), добавьте сок лимона, закипятите. Оставьте на 10-15 минут, чтобы вещество справилось со своей задачей на 100%. После вылейте воду и протрите губкой чайник изнутри и снаружи.

Лимонный сок — одно из лучших натуральных чистящих средств, а свойства лимонной кислоты делают его отличным средством для очистки чайника. Цитрус также обладает антибактериальными свойствами, что поможет продезинфицировать чайник в процессе.

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